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В Нижегородской области возбудили дело после нападения собаки на ребенка 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Нижегородской области устанавливают обстоятельства нападения собаки на девятилетнего мальчика, в результате чего ребёнок получил серьёзные травмы, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Нижегородской области.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства нападения собаки на ребёнка, произошедшего 8 января в посёлке Вахтан Шахунского района. По данному факту отделом дознания отдела МВД России по городу Шахунья возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет ограничения свободы либо ареста на срок до 6 месяцев.
Как рассказали информационной программе "Кстати" телекомпании "Сети НН" жители посёлка, соседская немецкая овчарка напала на ребёнка на улице, когда он один возвращался из гостей домой. Растерзанного мальчика практически без одежды увидел местный житель-подросток, который вызвал скорую помощь. Ребёнок получил серьёзные травмы, он находится в детской областной больнице в тяжёлом состоянии. По словам местных жителей, хозяевам собаки неоднократно делали замечания по поводу агрессивного поведения животного.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Вахтан , Нижегородская Область
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