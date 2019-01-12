Боевики ИГ вербовали дагестанскую молодежь 

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) занимались вербовкой молодых людей в Дагестане. Об этом проинформировал информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) .
На счету уничтоженных 11 января боевиков пособничество бандитам в Каспийске в 2017 году. Ликвидированные террористы планировали нападение на объект религиозного культа и на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в НАК.
Пособник боевиков, уроженец Каспийска, которого задержали силовики, дал признательные показания.
"Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов", — говорится в тексте НАК.
Вечером 11 января на сотрудников ДПС на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы "Кавказ" напали трое боевиков. В ответ на законное требование остановить автомобиль террористы открыли огонь, но были нейтрализованы. В машине боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы, — проинформировало РИА «Новости».