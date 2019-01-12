Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске

Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания

Частично обрушившийся многоэтажный жилой дом в Магнитогорске будет разделен на два самостоятельных здания, рассказали в Минстрое . В ведомстве пообещали, что во время демонтажа поврежденных конструкций будет вестись непрерывный мониторинг состояния дома. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство направит 147 млн руб. из резервного фонда для помощи жителям обрушившегося дома.

Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков

«Если смотреть на температурный шов, то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — заметил чиновник.

По его словам, задача подрядчика будет состоять в том, чтобы аккуратно демонтировать плиты таким образом, чтобы не повредить шестой подъезд, затем будет проведена реконструкция, передает ТАСС

«Следующий этап — это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией. Во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. Везде установлены щелемеры, ведется постоянное визуальное обследование и тахеометрическое наблюдение, смотрим пространственное положение дома, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания», — сказал замглавы ведомства.

Взрыв газа в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года — в 4.02 по московскому времени. К месту происшествия сразу начали стягиваться сотни спасателей. В первые часы трагедии стало известно о двух погибших. Затем, в 12.46 по Москве, региональные издания, ссылаясь на источники, сообщили, что на месте происшествия начала работать тяжелая техника. Связано это было якобы с тем, что спасатели не надеялись найти под обломками живых людей.

Однако на следующий день, 1 января, около 16.00 по местному времени, на месте происшествия был обнаружен живым 11-месячный ребенок — он пролежал под завалами 34 часа. Ему диагностировали обморожение конечностей, травму головы, переломы ног и общее переохлаждение.

Президент России Владимир Путин призвал всех россиян в новогоднюю ночь вспомнить погибших при ЧП жителей Магнитогорска.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства, открывая совещание в оперативном штабе МЧС , призвал в праздничную ночь вспомнить о жертвах трагедии. Президент России отметил, что, несмотря на то, что Новый год уже идет по стране, люди сопереживают тем, кто потерял близких, передает ФАН.

«Но в характере нашего народа — сопереживание с теми, кто потерял своих близких или пострадал», — процитировал Песков слова Путина.

В этой связи премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство направит 147 млн руб. из резервного фонда для помощи жителям обрушившегося дома. Помощь направят жителям обрушившегося подъезда, чтобы те могли приобрести новое жилье, передает НСН.

«Это, прежде всего, жильцы двух подъездов, подъезда номер 7 и номер 8, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Для этих целей из резервного фонда правительства направлено будет в область в общей сложности 147 миллионов рублей», — заявил глава кабмина на встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Председатель правительства РФ также призвал распределить средства «как можно быстрее» и отметил, что помощь в каждом конкретном случае будет зависеть от площади утраченного жилья.