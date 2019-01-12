Названо число пострадавших при взрыве в Париже

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Минимум 20 человек пострадали при взрыве в Париже 

ТК «Звезда» 1 час назад
В девятом округе французской столицы утром 12 января прогремел взрыв из-за утечки газа в булочной.
Стало известно предварительное количество пострадавших при взрыве газа в булочной на улице Тревиз. При ЧП в девятом округе Парижа как минимум 20 человек получили ранения, отмечает Franceinfo. По данным France Soir, cреди жертв — один пожарный.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, семь человек — в тяжелом, еще 11 получили незначительные ранения. Префектура просит жителей избегать сектора происшествия и освободить дорогу для проезда спасательных машин.
Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в пекарне на улице Тревиз после пожара. Местная полиция заявила, что, по предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки газа.
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