Названо число пострадавших при взрыве в Париже

Минимум 20 человек пострадали при взрыве в Париже

В девятом округе французской столицы утром 12 января прогремел взрыв из-за утечки газа в булочной.

Стало известно предварительное количество пострадавших при взрыве газа в булочной на улице Тревиз. При ЧП в девятом округе Парижа как минимум 20 человек получили ранения, отмечает Franceinfo. По данным France Soir, cреди жертв — один пожарный.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, семь человек — в тяжелом, еще 11 получили незначительные ранения. Префектура просит жителей избегать сектора происшествия и освободить дорогу для проезда спасательных машин.

Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в пекарне на улице Тревиз после пожара. Местная полиция заявила, что, по предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки газа.