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В приамурском селе убрали горку из нечистот 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Горку из обледеневших нечистот, которая образовалась из-за того, что управляющая компания вовремя не откачивала септик многоквартирных домов, закончили убирать в селе Чигири Благовещенского района Амурской области, рассказала РИА Новости представитель районной администрации.
"Закончили, все убрали", — сказала РИА Новости представитель администрации Благовещенского района в субботу.
Ранее в СМИ появились фотографии, как дети катаются с горки из замерших нечистот. По данным регионального информационного агентства "Амур.инфо", септики переполнились в недавно построенных трехэтажных домах, нечистоты начали течь с пригорка в сторону жилья.
В пятницу в администрации Благовещенского района РИА Новости сообщили, что обязали УК "ЭнергоЦентр-Восток" ликвидировать к субботе горку из нечистот, в администрации Чигиринского сельсовета агентству пояснили, что отчисткой и вывозом наледи занималась сторонняя организация, а не управляющая компания. Ситуацию обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при администрации Чигиринского сельсовета.
На заседании недобросовестная УК отказалась от управления домами, власти приняли решение передать обслуживание на то время, пока жильцы не проголосуют за новую компанию, временной организации.
В пятницу прокуратура Благовещенского района начала проверку после появления в СМИ информации об образовании в селе Чигири из-за несвоевременной откачки септика горки из нечистот.
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Происшествия , Общество , РИА Новости , Амурская Область
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