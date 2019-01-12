Названа причина мощного взрыва в Париже

Мощный взрыв произошел в субботу в булочной на пекарне на улице Tревиз, в 9-м округе Парижа, около 9 часов утра.

В результате инцидента несколько человек получили ранения, кроме того, выбиты стекла в соседних зданиях, сообщает телеканал BFM.

В пекарне начался пожар, за которым последовал сильный взрыв. По предварительным данным полиции, инцидент произошел из-за утечки газа. На месте работают пожарные.

Полиция просит по возможности объезжать этот район и дать возможность машинам скорой помощи беспрепятственно подъезжать к месту происшествия.