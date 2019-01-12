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Названа причина мощного взрыва в Париже 

Рамблер 1 час назад
Мощный взрыв произошел в субботу в булочной на пекарне на улице Tревиз, в 9-м округе Парижа, около 9 часов утра.
В результате инцидента несколько человек получили ранения, кроме того, выбиты стекла в соседних зданиях, сообщает телеканал BFM.
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
В пекарне начался пожар, за которым последовал сильный взрыв. По предварительным данным полиции, инцидент произошел из-за утечки газа. На месте работают пожарные.
Полиция просит по возможности объезжать этот район и дать возможность машинам скорой помощи беспрепятственно подъезжать к месту происшествия.
Происшествия , Видео
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