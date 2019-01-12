В центре Парижа прогремел мощный взрыв

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Сильный взрыв прогремел в центральной части Парижа 

ТАСС + ещё 19 37 минут назад
Мощный взрыв произошел в субботу в девятом округе Парижа — центральной части города. Об этом сообщила префектура полиции.
По ее данным, местом взрыва стала улица Тревиз.
Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.
Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" — граждан, недовольных ростом цен и налогов.
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