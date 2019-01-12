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Минстрой: разделение дома в Магнитогорске на два здания соответствует его конструкции 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
Ранее по итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение.
"Если смотреть на температурный шов (зазор между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение — прим. ТАСС), то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы не в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап — это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией", — сказал Волков.
Замминистра отметил, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома.
"Везде установлены щелемеры, ведется постоянное визуальное обследование и тахеометрическое наблюдение, смотрим пространственное положение дома, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания. После завершение демонтажа будет проведено комплексное обследование", — добавил замминистра.
По его словам, демонтаж будет проводится максимально аккуратно. "В некоторых местах будет использована так называемая поэлементная разборка", — добавил он.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. Поисково— спасательная операция длилась четыре дня. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа.
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Комментарии5
Происшествия , Пожары , МЧС , Минстрой , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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