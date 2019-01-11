Стрельба в Дагестане: трое боевиков убиты

Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» в ходе перестрелки с силовиками ликвидированы трое боевиков, напавших на сотрудников дорожно-патрульной службы. После перестрелки сотрудники ДПС нашли в машине два автомата, боеприпасы и пистолет. В прошлом месяце ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекла работу двух подпольных оружейных мастерских.

В Дагестане на участке Кизилюрт Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ» в ходе перестрелки с силовиками были ликвидированы трое боевиков, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

По данным ведомства, вечером пятницы группа неизвестных, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ 2107, напала на сотрудников дорожно-патрульной службы. Согласно сообщению центра, правоохранительные органы потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям.

«В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС нашли в машине два автомата, боеприпасы и пистолет. Во время перестрелки никто из гражданских и сотрудников правопорядка не пострадал.

В прошлом месяце ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекла работу двух подпольных оружейных мастерских, сообщал Центр общественных связей ФСБ.

«Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов», — рассказали в центре.

Была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая восстанавливала боевые свойства гражданского оружия и изготавливала боеприпасы.

Также в середине декабря сотрудники ингушской полиции ликвидировали двоих боевиков, которые атаковали силовиков в Назрани — кинули в них гранату — в результате чего двое правоохранителей получили ранения.

Сотрудники ФСБ и бойцы СОБР приехали к торговому центру «Ковчег» на улице Картоева в столице Ингушетии в рамках проведения адресных мероприятий. Около здания был припаркован автомобиль, который представители силовых структур решили досмотреть.

В этот момент из машины в них полетела граната, произошел взрыв. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров взял на контроль расследование инцидента.

«Глава республики незамедлительно получил информацию о случившемся. Создан оперативный штаб, куда стекается оперативная информация», — пояснил представитель главы региона.

Также в среду, 12 декабря, третий за месяц боевик из банды Басаева, участвовавший в 2000 году в нападении на псковских десантников, был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих]

был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов», — заявила представитель СКР.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

За неделею до этого в Дагестане был ликвидирован боевик, который входил в состав террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России). Бандит был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей.

«Нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГ, ликвидированной в октябре нынешнего года», — указали в МВД.

За месяц до этого ФСБ России сообщило, что в Кабардино-Балкарии были уничтожены трое членов религиозно-экстремистской ячейки, готовившие убийства силовиков и бизнесменов.

Деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки была пресечена в Майском районе КБР. Экстремисты планировали убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе.

В ходе задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление, в итоге трое были уничтожены, еще один задержан. По словам Светланы Петренко, преступники, ехавшие на автомобиле «Жигули», не отреагировали на требование остановиться и открыли огонь.

Также в ноябре прошлого года возле КПП на улице Шоссейной в Грозном была замечена «странно ведущая себя девушка». Она проигнорировала требование предъявить документы, после этого силовики дали предупредительный выстрел.

После выстрела девушка привела в действие взрывное устройство. Вскоре следствие выяснило, что самоподрыв совершила 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова,

20 августа 2018 года в Чечне почти одновременно произошли сразу три нападения на полицейских. На окраине Грозного молодой водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz совершил попытку наезда на сотрудника ДПС, стоявшего на посту. Инцидент произошел, когда гаишник попытался досмотреть автомобиль.

После этого был объявлен план «Перехват», злоумышленник в попытке оторваться от погони сбил еще двоих постовых. Они были госпитализированы. Полицейские, преследуя Mercedes, открыли огонь по автомобилю, и в итоге находившиеся в салоне преступники были ликвидированы.

Примерно в 10:30 мск еще два молодых человека, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОВД в Шали. Двое полицейских были ранены, после чего террористов также уничтожили.

Одновременно с этим некий юноша подорвал себя возле полицейского поста в селе Мескер-Юрт в Шалинском районе, однако в результате взрыва никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал, а злоумышленник был госпитализирован с травмами. Спустя два дня он скончался в больнице.