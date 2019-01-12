Пожар в московской школе: причину выяснят следователи

Пожарные ликвидировали возгорание в школе №1329, на улице Академика Анохина на западе Москвы . Пожар возник в одном из кабинетов на третьем этаже. Из-за сильного задымления всех педагогов и учеников школы эвакуировали. Правоохранительные органы выясняют причину возгорания.

В школе №1329, на улице Академика Анохина на западе Москвы во второй половине дня пятницы 11 января произошел пожар. В Сети также появилось видео инцидента, передает ФАН.

Возгорание возникло в одном из кабинетов на третьем этаже. Из-за сильного задымления всех педагогов и учеников школы эвакуировали. На месте ЧП работали оперативные службы. Вскоре пожар был потушен. Правоохранительные органы выясняют причину возгорания.

В ноябре прошлого года сообщалось, что петербургские полицейские начали проверку после инцидента с поджогом 14-летней школьницы на вечеринке. Об этом заявили в пресс-службе управления МВД по Ленинградской области

По данным ведомства, девочка была доставлена в больницу с ожогами головы и конечностей в ночь с 14 на 15 ноября. Правоохранители предполагают, что ожоги она получила из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.

Инцидент произошел в квартире, расположенной на проспекте Науки. Трое подростков посадили свою подругу на стул, облили горючей жидкостью, а затем подожгли. После этого в доме загорелась мебель, и дети решили потушить пожар. В результате инцидента их приятельница получила ожоги. Подростки отнесли ее на станцию неотложной помощи и оставили у входа.

Врачи впоследствии обнаружили школьницу в тяжелом состоянии. Они констатировали у нее 50%-й ожог тела.

Пострадавшая рассказала медикам о произошедшем, и те обратились в полицию Калининского района.

Месяцем ранее в Ямало-Ненецком автономном округе в школе №3 города Лабытнанги произошло возгорание в кабинете химии. О ЧП оповестила противопожарная сигнализация. Представители городской администрации рассказали, что в результате возгорания в кабинете химии было повреждено 0,5 кв. м.

В том же месяце временный деревянный храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец», а также часть здания воскресной школы сгорели в Ухтомке на востоке Москвы, передает НСН.

Как сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства, причиной пожара был поджог. Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарных, основное здание церкви не пострадало. Сгорела пристройка к ней и два класса воскресной школы.

На место ЧП также был вызван наряд полиции. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как на территории храма около четырех утра появился неизвестный мужчина в маске, с рюкзаком и двумя бутылками. В пресс-службе викариатства заявили, что не имеют понятия, кто мог совершить поджог, потому что к ним никто с претензиями не обращался.

в одном из структурных подразделений начального образования школы №1583 им. К. Керимова произошел пожар.

«Было ликвидировано возгорание мягкой кровли на крыше по адресу: ул. Флотская, д. 60. Площадь возгорания составляла 50 кв. м», — говорилось в сообщении МЧС.

В январе прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды детям, проявившим героизм и мужество. Они спасали жизни и тушили пожары несмотря на препятствия и без оглядки на возраст.

«Еще не отпраздновав совершеннолетие, они успели совершить подвиг. Им вручили награды от Российского Союза Спасателей. Их мужеству удивляются родители, ими гордятся друзья и учителя. Каждая история — отдельный сюжет для кинофильма», — рассказали в региональном правительстве.

Егор Алексеев из Луховиц оперативно предотвратил пожар рядом с жилыми домами, Мария Неонилина из Люберец спасла жизнь тонущей девочки, Павел Жаров из Клинского района спас соседей при пожаре в горящей бане.

Максим Овсянников и Даниил Тисленко из Дмитровского района спасли жильцов общежития во время пожара. Алексей Рябцев из Истры спас мужчину-инвалида из горящего дома. Андрей Селиверстов из Солнечногорского района получил грамоту за спасение ребенка от огня и оказание медицинской помощи.