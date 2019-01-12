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Транссиб перекрыт из-за сошедших с рельсов 29 вагонов с углем 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По уточненным данным, на перегоне Делюр-Тыреть ВСЖД в Заларинском районе Иркутской области сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов.
Движение на Транссибе перекрыто в обоих направлениях, передает "Интерфакс".
По предварительной информации Главного управления МЧС России по региону, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.
Со станции "Зима" прибыл первый восстановительный поезд с бригадой специалистов. На место аварии должны прибыть еще два восстановительных поезда.
По данным ВСЖД, экологической угрозы в результате схода вагонов нет.
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Происшествия , Интерфакс , Иркутская Область
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