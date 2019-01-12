В Иркутской области сошли с рельсов 17 грузовых вагонов

Семнадцать вагонов перевозившего уголь грузового состава сошли с рельсов в Иркутской области , никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС

"Двенадцатого января… от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе 17 вагонов грузового поезда на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр — Тыреть… В результате происшествия погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

В составе перевозившего уголь поезда 67 вагонов.

На место направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по Иркутской области.