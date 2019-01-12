В Киеве неизвестные блокировали работу подразделения полиции

Группа неизвестных предприняла попытку блокировать работу одного из подразделений Нацполиции в Киеве. Об этом говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.

«Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, в связи с чем десятерых лиц доставили в управление полиции для предоставления объяснений», — заявили в полиции, добавив, что один из участников конфликта задержан.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.