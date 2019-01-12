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В Киеве неизвестные блокировали работу подразделения полиции 

RT на русском
Фото: РИА Новости
Группа неизвестных предприняла попытку блокировать работу одного из подразделений Нацполиции в Киеве. Об этом говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.
«Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, в связи с чем десятерых лиц доставили в управление полиции для предоставления объяснений», — заявили в полиции, добавив, что один из участников конфликта задержан.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.
В декабре неизвестные захватили собор Украинской православной церкви в Виннице.
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