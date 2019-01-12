Крыша упала на людей в Харькове

На людей в Харьков обрушилась крыша недостроенного здания. Пострадали несколько человек.

«По предварительным данным, на проспекте Московском возле станции метро им. Александра Масельского произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — рассказали УНН в полиции.

Три человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Проводится проверка.

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