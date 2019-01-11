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Кинологи обследуют здание Павелецкого вокзала в Москве 

News.ru + ещё 21 54 минуты назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Причиной стал анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Из здания эвакуировали приблизительно 500 человек.
На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Помещения вокзала обследуют полиция и специалисты-кинологи. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что всплеск телефонного терроризма был отмечен в Москве. 28 ноября в Москве уже прошла волна лжеминирований, в прошлый раз это были торговые центры. Были эвакуированы около пяти тысяч человек. Полицейские проверяли девять железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Представители правоохранительных органов никаких опасных предметов не обнаружили. По данным экстренных служб, анонимный звонок был из-за границы.
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Происшествия , МВД , Москва
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