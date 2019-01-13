Назван новый начальник полиции Петербурга

Назначение Ильина на пост главы ГУ МВД по Санкт-Петербурга является сенсацией, так как его выберут из других более известных заместителей регионального главка, пишет «Фонтанка»

По данным источников портала, 10 января в администрацию президента поступило представление министра МВД Владимира Колокольцева на перевод генерал-лейтенанта полиции, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова в центральный аппарат министерства.

Умнов должен занять пост заместителя министра МВД, сменив Михаила Ваничкина , который собирается в отставку из-за проблем со здоровьем.

Полковник Михаил Ильин был назначен начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в 2012 году. Он запомнился своей принципиальностью, но в 2014 году был снят со своего поста. Его назначили на должность заместителя начальника полиции по Ленобласти.

В июле была введена новая должность в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — заместителя начальника главка по Ленобласти, место занял Ильин. Также его включили в кадровый федеральный резерв.