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Назван новый начальник полиции Петербурга 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов ушел со своего поста и может быть назначен заместителем министра внутренних дел России, главным петербургским полицейским станет полковник Михаил Ильин, который был начальником центра «Э» главка.
Назначение Ильина на пост главы ГУ МВД по Санкт-Петербурга является сенсацией, так как его выберут из других более известных заместителей регионального главка, пишет «Фонтанка».
По данным источников портала, 10 января в администрацию президента поступило представление министра МВД Владимира Колокольцева на перевод генерал-лейтенанта полиции, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова в центральный аппарат министерства.
Умнов должен занять пост заместителя министра МВД, сменив Михаила Ваничкина, который собирается в отставку из-за проблем со здоровьем.
Полковник Михаил Ильин был назначен начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в 2012 году. Он запомнился своей принципиальностью, но в 2014 году был снят со своего поста. Его назначили на должность заместителя начальника полиции по Ленобласти.
В июле была введена новая должность в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — заместителя начальника главка по Ленобласти, место занял Ильин. Также его включили в кадровый федеральный резерв.
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Происшествия , Михаил Ильин , Сергей Умнов , Владимир Колокольцев , Михаил Ваничкин , Администрация Президента РФ , МВД , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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