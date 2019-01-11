В Москве электричка насмерть сбила мужчину 

Электричка сбила мужчину в районе станции "Очаково" в Москве, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Инцидент произошёл в районе станции "Очаково" Киевского направления Московской железной дороги в пятницу.
"Электропоездом сообщением Москва — Апрелевка смертельно травмирован мужчина 1973 года рождения. По предварительным данным, гражданин попытался сократить путь, спрыгнув с платформы перед приближающимся поездом", — говорится в сообщении.
Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.