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Стала известна судьба Тушинского тоннеля после ЧП 

Российская Газета 37 минут назад
Участок Волоколамского шоссе, в который входит Тушинский тоннель, не будут перекрывать на время ремонта дамбы. Об этом журналистам заявил директор ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, передает ТАСС.
Ремонтные работы начнутся в середине февраля и завершатся до 1 апреля. В это время к Волоколамскому шоссе будут стягиваться грузовики с необходимыми стройматериалами. В основном многотонники пойдут по параллельным улицам, это не должно оказать влияния на трафик в Москве, считают балансодержатели гидроузла.
На строителей Тушинского тоннеля напали "скелеты"
Пока нет информации, нанесло ли затопление тоннеля во время аварии на канале какой-то ущерб сторонним организациям. Однако в любом случае гражданская ответственность "Канала имени Москвы" была застрахована. Если ЧП признают страховым случаем, ущерб возместят согласно договору.
В то же время Елянюшкин заявил, что канал намерен взыскать расходы на ремонт с виновника обрушения. Пока точных выводов нет, но уже высказывались предположения о возможных ошибках при реконструкции тоннеля в 2001 году.
Напомним, что авария на Канале имени Москвы в районе шлюза №8 произошла утром в четверг. Грунт под дамбой между гидроузлом и тоннелем размылся, и в результате вода попала на Волоколамское шоссе. Тоннель пришлось временно перекрыть, движение возобновили вечером, как только откачали воду и вывезли весь песок и ил.
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Происшествия , Видео , Герман Елянюшкин , ИТАР-ТАСС
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