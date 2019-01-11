Муж и жена из России умерли в Камбодже с разницей в один день

Муж и жена из Петербурга , умершие в Камбодже , скончались от инфаркта с разницей в один день, сообщил заведующий консульским отделом посольства России Пномпене Евгений Заболотный. «У меня на руках заключение врачей. Указано, что они погибли от инфаркта миокарда. Одна — второго числа, другой — третьего. В общем, одинаковая (причина смерти) — сердечный приступ. 1960 и 1965 годов рождения», — сообщил Заболотный, передает РИА «Новости». Он добавил, что устанавливаются причины такого совпадения. Заболотный отметил, что погибшие проживали в Камбодже долго. «Я полагаю, что они проживали здесь, как и многие наши граждане, проживающие, занимающиеся бизнесом, отдыхающие. Могу сказать, что они находились здесь более чем один месяц», — уточнил Заболотный. По тем же данным, тела супругов находятся в Пномпене, в госпитале Кхмеро-советской дружбы. Посольство пытается найти родственников умерших россиян. «Мы отслеживаем информацию и ожидаем звонка родственников. Вроде бы все обещают нам, что родственники должны вот-вот выйти на связь… Мы пока ждем, но никто и ничего. И полиция ждет, и все остальные», — заключил Заболотный. Напомним, 4 января мужчину и женщину из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в арендованном доме в курортном городе Сиануквиль в Камбодже.