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В Крыму трое малолетних детей сутки «колядовали» на Рождество 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое малолетних детей, пропавших более суток назад в Ялте, найдены, за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении них совершено не было, сообщает крымское управление МВД РФ.
Сообщение в дежурную часть от жителей поселка Гурзуф о пропаже троих малолетних детей, двое из которых являются родными братьями, поступило ближе к вечеру на следующий день после ухода детей из дома.
"Спустя всего три часа после поступления обращения в дежурную часть, пропавшие были найдены стражами порядка в подъезде одного из многоэтажных домов Ялты", — говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что трое юных друзей 9, 11 и 12 лет отправились из Гурзуфа по различным населенным пунктам ялтинского региона на рождественские колядки. Насобирав сладостей и денег, они смогли обеспечить себе в течение суток питание, которое в основном составляли печенье, конфеты и газированная вода.
"Переночевали дети в подъезде, где в последующем по ориентировке и были обнаружены сотрудниками полиции. Установлено, что за время отсутствия малолетних никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. С детьми и их родителями проведены серьезные профилактические беседы", — говорится в сообщении.
Установлено, что дети воспитываются в семьях с удовлетворительным социальным климатом и в материальном благополучии. Никто из малолетних ранее из дома не уходил. Со слов самих ребятишек, на путешествие их уговорил старший из товарищей, рассказав, что во время колядок можно получить много сладостей.
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Происшествия , МВД , Гурзуф , Республика Крым
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