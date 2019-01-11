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Похищение украинского авторитета в Москве посчитали инсценировкой 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.
Расследование ведется по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
«Личность жертвы установлена, но не разглашается в интересах следствия. В рамках расследований по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — сказала Иванова.
По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению преступления.
Похищенный — Юрий Василенко, 1979 года рождения, гражданин Украины, проживавший в Москве в квартире, которую арендовал на свое имя его родной брат, гражданин России, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
«Официальной информации о том, что похищенный в Москве объявлен в розыск на Украине и причастен к совершению преступлений, у нас нет. Сейчас мы только оформляем соответствующие запросы украинским коллегам», — отметил он.
По его словам, есть ряд сомнений в том, что произошедшее — похищение, а не инсценировка. Эта версия сейчас отрабатывается наряду с другими, подчеркнул собеседник.
Так, по его словам, судя по видеозаписи из ресторана, выстрел в потолок был явно демонстративным, крики и шум — излишне громкими, а сама жертва похищения местами двигалась не по принуждению, а добровольно.
Ранее 11 января сообщалось, что Василенко — украинский криминальный авторитет — причастен к к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Вечером 10 января в ресторан «Базилик» вошла группа крепких мужчин и приказала Василенко следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Василенко получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.
Вороненкова убили в Киеве в марте 2017 года.
Жилин застрелили в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе.
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Происшествия , Денис Вороненков , Евгений Жилин , Госдума , СКР , МВД , Lenta.ru , Москва
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