Похищение украинского авторитета в Москве посчитали инсценировкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины на северо-востоке Москвы . Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Расследование ведется по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

«Личность жертвы установлена, но не разглашается в интересах следствия. В рамках расследований по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению преступления.

Похищенный — Юрий Василенко, 1979 года рождения, гражданин Украины, проживавший в Москве в квартире, которую арендовал на свое имя его родной брат, гражданин России, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

«Официальной информации о том, что похищенный в Москве объявлен в розыск на Украине и причастен к совершению преступлений, у нас нет. Сейчас мы только оформляем соответствующие запросы украинским коллегам», — отметил он.

По его словам, есть ряд сомнений в том, что произошедшее — похищение, а не инсценировка. Эта версия сейчас отрабатывается наряду с другими, подчеркнул собеседник.

Так, по его словам, судя по видеозаписи из ресторана, выстрел в потолок был явно демонстративным, крики и шум — излишне громкими, а сама жертва похищения местами двигалась не по принуждению, а добровольно.

Ранее 11 января сообщалось, что Василенко — украинский криминальный авторитет — причастен к к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина . Вечером 10 января в ресторан «Базилик» вошла группа крепких мужчин и приказала Василенко следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Василенко получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.

Вороненкова убили в Киеве в марте 2017 года.

Жилин застрелили в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе.