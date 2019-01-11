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Обвиняемый в убийстве полицейского в Подольске арестован 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подольске суд вынес решение о заключении под стражу жителя Чувашии, задержанного по подозрению в убийстве полицейского.
«По ходатайству следователя следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в убийстве жителя Тверской области (ч. 1 ст. 105 УК России), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.
Утром 9 января в одной из квартир Подольска было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи. Как выяснилось позднее, потерпевший был сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. Он находился в гостях у знакомой, где в результате ссоры с её соседом на почве ревности получил удар ножом в шею и скончался на месте.
Позже по подозрению в убийстве в Подмосковье был задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения.
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Происшествия , СКР , Московская область , Подольск , Тверская Область , Чувашская Республика
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