В США мужчине отрубило голову винтом вертолета

Мужчине отрубило голову винтом вертолета в американском штате Флорида, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на офис шерифа.

Инцидент произошел в округе Эрнандо в четверг. Согласно сообщению офиса шерифа округа, "основные лопасти винта ударили одного из мужчин, обслуживавших вертолет, по голове". Он погиб на месте. Обстоятельства инцидента расследуются.

"Очевидно, смерть немного необычная… И мы хотим убедиться, что у нас есть все ответы", — заявил шериф Аль Ниенуис.

Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года.