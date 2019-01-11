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В США мужчине отрубило голову винтом вертолета 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Мужчине отрубило голову винтом вертолета в американском штате Флорида, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на офис шерифа.
Инцидент произошел в округе Эрнандо в четверг. Согласно сообщению офиса шерифа округа, "основные лопасти винта ударили одного из мужчин, обслуживавших вертолет, по голове". Он погиб на месте. Обстоятельства инцидента расследуются.
"Очевидно, смерть немного необычная… И мы хотим убедиться, что у нас есть все ответы", — заявил шериф Аль Ниенуис.
Отмечается, что погибшего звали Сальваторе Диси, ему было 62 года.
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