В Башкирии мужчина застрелил троих человек

Житель города Учалы в Башкирии Артур Ибрагимов застрелил троих человек — свою жену и двоих соседей, ранил одного человека и покончил с собой. Трагедия произошла утром 13 января. По данным следствия, стрельбу злоумышленник начал после того, как всю ночь пил в кафе.

Следователи выясняют обстоятельства убийства трех человек в башкирском городе Учалы. Трагедия произошла в пять утра 13 января. Местный житель Артур Ибрагимов 1984 года рождения всю ночь пил в кафе, после чего поехал домой на такси. По данным портала Proufu.ru, он не заплатил за поездку, поэтому таксист некоторое время ждал его около выхода. Из дома мужчина вышел с охотничьим ружьем и начал стрелять в водителя, тот моментально уехал.

В это время жена Ибрагимова в ужасе убежала к соседям. Как уточняют Bash.news, Ибрагимов перед этим мог поссориться с супругой на почве ревности. Мужчина, преследуя ее, ранил соседа и застрелил его супругу.

После этого жена убежала к еще одному соседу — сотруднику экспертного подразделения учалинской полиции. Ибрагимов добрался и до них: ранил полицейского в бедро, позже правоохранитель скончался в больнице от кровопотери. Жену свою стрелок отвел на улицу, расправился с ней, а затем покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что выстрелы были произведены из гладкоствольного зарядного охотничьего ружья МР-155, кл. 12/76.

Региональный СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Похожая трагедия произошла 25 ноября в одной из квартир в Кошкинском районе Самарской области , напоминают РИА «Новости» . Пьяный мужчина приревновал свою жену, которая была на седьмом месяце беременности, из-за чего они начали ругаться. В ходе ссоры, по данным ГУМВД по Самарской области, супруг схватил нож и начал им угрожать.

Перепалку, по информации ведомства, увидела несовершеннолетняя дочь, она выбежала из квартиры и попросила соседа о помощи, тот вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп женщины с множественными ранениями.

Как уточнили в ГУМВД , супруг успел скрыться с места преступления до приезда полицейских, однако вскоре был задержан и дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

29 мая 2018 года в деревне Новогеоргиевка Манского района Красноярского края в гости к соседям — 79-летней женщине и ее 48-летнему сыну — пришел местный житель, мужчина 54 лет. Они принялись распивать спиртное, позже к ним присоединилась бывшая жена хозяина дома с девятилетней дочерью.

Во время застолья разгорелся конфликт, подозреваемый взял кухонный нож и «на почве личной неприязни нанес смертельные удары всем взрослым членам семьи». Девочке удалось спастись — мать прикрыла ее собой. После убийства мужчина нанес ранение и себе самому. Злоумышленник был задержан.

24 мая 2018 года в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии местный житель убил пятерых односельчан. Сначала 65-летний мужчина с ружьем «Вепрь» пришел в дом к одним соседям и застрелил там отца и сына. После этого он направился в другой дом, где убил женщину и ребенка. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, он также был застрелен.

Во втором доме была еще девочка, она спряталась и не пострадала. Также там проживают дедушка и бабушка ребенка. Во время стрельбы они были на огороде на другом участке. После этого злоумышленник покончил с собой.

29 апреля 2017 года под Новосибирском мужчина расстрелял соседей, с которыми жарил шашлык.

Во дворе одного из домов в поселке Озёрный Новосибирского района семеро молодых мужчин жарили шашлык. Около 23.00 к отдыхающим пришел нетрезвый 32-летний местный житель и попросил принять его в компанию, на что получил согласие. Около полуночи мужчины решили разойтись и попросили гостя уйти, что тот расценил как неуважение и решил отомстить.

«Злоумышленник ушел в свой дом, где взял огнестрельное гладкоствольное четырехзарядное ружье «Сайга», зарядил его четырьмя патронами и возвратился к соседнему домовладению. В это время компания отдыхавших мужчин в полном составе находилась на автодороге у дома, поскольку двое из них намеревались уехать на прибывшем автомобиле такси к месту жительства. Подойдя к молодым людям на расстояние не более 10 метров, злоумышленник стал производить в них из ружья прицельные выстрелы», — рассказали в региональном СК. Мужчина ранил троих и ушел к себе домой.

Сообщается, что ранее он был судим за совершение вымогательства. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство трех лиц». Пострадавших мужчин доставили в больницу, двоих из них поместили в стационар.