В Волгограде проверяют действия матери, раздевшей младенца на морозе

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в четверг жительница города Котельниково вместе с малышом на руках отправилась встречать свою старшую дочь из школы. По дороге она сообщила девочке, что пойдут к бабушке, но подошли к заброшенному дому, где мать неожиданно сняла с сына крестик, с дочки — серьги и выбросила их в снег.

"Зайдя на территорию вышеуказанного домовладения, мать полностью раздела своего малолетнего ребенка, достала из кармана брюк ножницы, нанесла себе ими удар в правую кисть, после этого намазала кровью себе на лбу и нарисовала крест на входной двери дома, после чего ножницы упали на пол. Дочка откинула их в сторону и побежала за отчимом, который и вызвал скорую помощь", — сказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, мать могла задеть ножницами ребенка. Мальчика сначала отправили в Котельниковскую ЦРБ, а ночью доставили в больницу Волгограда. Как сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения, у мальчика переохлаждение и небольшая рана на шее.

"В медицинское учреждение был доставлен ребенок с не угрожающей жизни раной на шее (повреждены кожные покровы), нанесенной неопределенным предметом. Ребенку наложен шов, состояние стабильное, средней степени тяжести. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей, проходит лечение в инфекционном отделении ГБУЗ "ВОДКИБ", проводится антибактериальная и симптоматическая терапия", — сообщили РИА Новости в облздраве.

"В настоящее время по факту получения травм ребенком сотрудниками отдела МВД России по Котельниковскому району проводится процессуальная проверка. Мальчик находится под наблюдением врачей. Женщина передана специализированной бригаде медиков", — сообщили РИА Новости в полиции.

По информации ведомства, семья характеризуется положительно и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.