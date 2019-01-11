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В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214 

Ведомости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Ту-214, летевший из Ульяновска в Москву, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
По его словам, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Ульяновск-Восточный». На борту не было пассажиров — только четверо членов экипажа.
Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.
Пресс-служба предприятия «Авиастар-СП», подразделением которого является аэропорт «Ульяновс-Восточный», подтвердила ТАСС данные об аварийной посадке самолета Ту-214. «Самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту "Ульяновск-Восточный". Других подробностей у меня нет», — сказал собеседник агентства.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что аварийную посадку совершил самолет Ту-204. По словам собеседника агентства, на борту были шестеро человек.
Аэропорт, который позже стал аэропортом «Ульяновск-Восточный», был создан как летно-испытательная станция в 1980 г. С 2008 г. является обособленным структурным подразделением АО «Авиастар-СП». Предприятие «Авиастар-СП» — авиастроительный завод в Ульяновске, который входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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Комментарии1
Происшествия , Армия , Другое , Авиастар-СП , ОАК , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва , Ульяновск
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