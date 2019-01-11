В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Пассажирский самолет Ту-214, летевший из Ульяновска Москву , вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Ульяновск-Восточный». На борту не было пассажиров — только четверо членов экипажа.

Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.

Пресс-служба предприятия «Авиастар-СП» , подразделением которого является аэропорт «Ульяновс-Восточный», подтвердила ТАСС данные об аварийной посадке самолета Ту-214. «Самолет Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту "Ульяновск-Восточный". Других подробностей у меня нет», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что аварийную посадку совершил самолет Ту-204. По словам собеседника агентства, на борту были шестеро человек.