В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот

Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости минздраве региона.

На прошлой неделе в соцсетях появилась видеозапись, на которой младенец находится в больничной палате, и к его лицу лейкопластырем приклеена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников ребенка. Автор видео поясняет, что малыш находится в республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии.

Как сообщили в региональном МВД, полиция Ингушетии по данному факту начала доследственную проверку, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток перинатального центра, которая уже созналась в содеянном. Главный врач перинатального центра Хади Угурчиева также заявила, что пластырь был закреплен пациенткой, которая произвела видеосъемку, улучив момент, когда медсестра, отвечающая за палату, проводила процедуру ингаляции в соседней палате.

"После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева", — сказала собеседница агентства.