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В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: flickr.com
Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
На прошлой неделе в соцсетях появилась видеозапись, на которой младенец находится в больничной палате, и к его лицу лейкопластырем приклеена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников ребенка. Автор видео поясняет, что малыш находится в республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии.
Как сообщили в региональном МВД, полиция Ингушетии по данному факту начала доследственную проверку, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток перинатального центра, которая уже созналась в содеянном. Главный врач перинатального центра Хади Угурчиева также заявила, что пластырь был закреплен пациенткой, которая произвела видеосъемку, улучив момент, когда медсестра, отвечающая за палату, проводила процедуру ингаляции в соседней палате.
"После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева", — сказала собеседница агентства.
В МВД по Ингушетии РИА Новости сообщили, что доследственная проверка по факту публикации видеоролика из перинатального центра не завершена. "Проверка продолжается", — отметили в министерстве.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Республика Ингушетия
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