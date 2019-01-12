Главврача роддома в Ингушетии уволили из‐за младенца, которому заклеили рот

Ингушетии главврач республиканского перинатального центра Хади Угурчиева лишилась должности после публикации в социальных сетях видеозаписи с младенцем, которому заклеили рот и оставили одного в палате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

«После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Сообщается, что, по предварительным данным, соску младенцу c помощью лейкопластыря закрепила одна из пациенток центра. Отмечается, что женщина уличила момент, когда медсестра вышла из палаты. Эта же женщина и сделала видеозапись, которая появилось в социальных сетях на прошлой неделе.

Угурчиева также заявила, что лейкопластырь был закреплен пациенткой.

В настоящее время женщина уже якобы призналась в содеянном.