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Главврача роддома в Ингушетии уволили из‐за младенца, которому заклеили рот 

360tv.ru + ещё 12
Фото: 360tv.ru
В Ингушетии главврач республиканского перинатального центра Хади Угурчиева лишилась должности после публикации в социальных сетях видеозаписи с младенцем, которому заклеили рот и оставили одного в палате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.
«После этого случая Угурчиева освобождена от должности главного врача республиканского перинатального центра. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева», — цитирует агентство слова собеседника.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Сообщается, что, по предварительным данным, соску младенцу c помощью лейкопластыря закрепила одна из пациенток центра. Отмечается, что женщина уличила момент, когда медсестра вышла из палаты. Эта же женщина и сделала видеозапись, которая появилось в социальных сетях на прошлой неделе.
Угурчиева также заявила, что лейкопластырь был закреплен пациенткой.
В настоящее время женщина уже якобы призналась в содеянном.
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Происшествия , Республика Ингушетия
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