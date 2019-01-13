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Тягач сломал самолету стойку шасси в аэропорту Внуково 

Вечерняя Москва + ещё 26 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вечером 12 января в столичном аэропорту Внуково произошло происшествие с тягачом: при буксировке самолета он сломал стойку шасси воздушного судна.
Инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс Ноябрьск — Москва уже после того, как его покинули все пассажиры, сообщает РЕН ТВ.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер, направлявшийся в Москву из Симферополя, вынужден был вернуться в аэропорт вылета, поскольку экипаж самолета сообщил о вырабатывании оставшегося топлива.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , РЕН ТВ
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