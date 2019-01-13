Тягач сломал самолету стойку шасси в аэропорту Внуково

Вечером 12 января в столичном аэропорту Внуково произошло происшествие с тягачом: при буксировке самолета он сломал стойку шасси воздушного судна.

Инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс Ноябрьск — Москва уже после того, как его покинули все пассажиры, сообщает РЕН ТВ

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер, направлявшийся в Москву из Симферополя, вынужден был вернуться в аэропорт вылета, поскольку экипаж самолета сообщил о вырабатывании оставшегося топлива.