В Новосибирске экс-руководители детской больницы пойдут под суд за хищение

Прокуратура в Новосибирске утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных 8,5 миллионов рублей в отношении бывшего главврача детской больницы и ее заместителя, сообщает ведомство в пятницу.

"Заместитель прокурора Заельцовского района Новосибирска Андрей Иванов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Новосибирской области "Детская городская клиническая больница №3" и заместителя главврача", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия женщины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и получении взятки должностным лицом.

"По версии следствия, с 2015 год по 2016 год бывший главный врач городской больницы совместно со своим заместителем и сотрудником страховой компании похитили денежные средства учреждения, поступившие от граждан в счет оплаты услуг за пребывание в палатах повышенной комфортности под видом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что пациенты оплачивали пребывание в сервисных палатах без договора на предоставление платных услуг, при этом деньги в кассу больницы не поступали, что позволяло их похищать.

По данным ведомства, в результате мошеннических действий были похищены принадлежащие учреждению более 8,5 миллиона рублей. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что обвиняемые распорядились деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, главврач больницы обвиняется в двух эпизодах получения взяток на общую сумму 800 тысяч рублей в интересах трех компаний за содействие в получении ими права на поставку товаров для нужд больницы по результатам аукционов.

Уголовные дела уже поступили для рассмотрения в Заельцовский районный суд Новосибирска, добавили в ведомстве.