Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске экс-руководители детской больницы пойдут под суд за хищение 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура в Новосибирске утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных 8,5 миллионов рублей в отношении бывшего главврача детской больницы и ее заместителя, сообщает ведомство в пятницу.
"Заместитель прокурора Заельцовского района Новосибирска Андрей Иванов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ Новосибирской области "Детская городская клиническая больница №3" и заместителя главврача", — говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия женщины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и получении взятки должностным лицом.
"По версии следствия, с 2015 год по 2016 год бывший главный врач городской больницы совместно со своим заместителем и сотрудником страховой компании похитили денежные средства учреждения, поступившие от граждан в счет оплаты услуг за пребывание в палатах повышенной комфортности под видом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что пациенты оплачивали пребывание в сервисных палатах без договора на предоставление платных услуг, при этом деньги в кассу больницы не поступали, что позволяло их похищать.
По данным ведомства, в результате мошеннических действий были похищены принадлежащие учреждению более 8,5 миллиона рублей. В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что обвиняемые распорядились деньгами по своему усмотрению.
Кроме того, главврач больницы обвиняется в двух эпизодах получения взяток на общую сумму 800 тысяч рублей в интересах трех компаний за содействие в получении ими права на поставку товаров для нужд больницы по результатам аукционов.
Уголовные дела уже поступили для рассмотрения в Заельцовский районный суд Новосибирска, добавили в ведомстве.
Последние новости
Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике Франция нанесла удар по лучшим людям России Умер последний председатель Верховного Совета СССР
Комментарии
Происшествия , Андрей Иванов , Генпрокуратура РФ , СКР , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия повернулась в сторону США21
В США начали подготовку к режиму ЧП84
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»77
Лукашенко сказал «последнее прощай»1102
Украинцев принудили к сексу по европейским нормам283
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
11:57
Украинцев принудили к сексу по европейским нормам
В мире Украина
11:39
Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов»
Общество
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
03:35
Девушка решила покататься на «ватрушке» и погибла
Происшествия
00:10
«Цвет настроения — носки в сланцах»: Киркоров удивил фанатов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение