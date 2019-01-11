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Гражданин Грузии предлагал пограничнику взятку за въезд жителя Китая в РФ 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гражданина Грузии задержали в столичном аэропорту "Шереметьево", где он предлагал взятку пограничнику за въезд в Россию жителя Китая, сообщает в пятницу Следственный комитет (СК) России.
"Предварительным следствием установлено, что 9 января 2019 года в период с 10.20 до 10.30 в служебном помещении начальнику отделения пограничного контроля международного аэропорта "Шереметьево" установленный гражданин Грузии передал взятку в сумме 50 тысяч рублей за незаконные действия по пропуску на территорию РФ гражданина Китая, которому ранее было отказано во въезде в Россию", — говорится в сообщении.
Пограничник от денег отказался, а взяткодателя задержали с поличным. Решается вопрос о его аресте в рамках уголовного дела о даче взятки.
Посольство Грузии, по данным следствия, в установленном порядке уведомлено о задержании данного гражданина.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , СКР , Грузия , Китай
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