Учившего зарабатывать коуча обманули на 4 миллиона 

У московского бизнес-тренера Владимира Соловьева похитили четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в краже подозревают водителя компании, принадлежащей Соловьеву. Бизнес-тренер передал ему деньги на хранение, после чего водитель пропал. Его поисками занялась полиция.
На сайте компании EVERYCO сказано, что Владимир Соловьев является ее основателем и управляющим партнером. В сообщении отмечается, что организация проводит различные тренинги.
В марте прошлого года другого московского водителя заподозрили в краже у своего начальника-бизнесмена 42 миллионов рублей. В МВД сообщали, что преступление было совершено после ссоры водителя с бизнесменом. По версии полиции, похитить деньги из кладовки гостевого дома 44-летнему водителю помог его 54-летний родственник.