Учившего зарабатывать коуча обманули на 4 миллиона

У московского бизнес-тренера Владимира Соловьева похитили четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в краже подозревают водителя компании, принадлежащей Соловьеву. Бизнес-тренер передал ему деньги на хранение, после чего водитель пропал. Его поисками занялась полиция.

На сайте компании EVERYCO сказано, что Владимир Соловьев является ее основателем и управляющим партнером. В сообщении отмечается, что организация проводит различные тренинги.