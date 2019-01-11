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В центре Москвы нашли скелет человека 

Рамблер 48 минут назад
Фото: ТАСС
10 января столичные полицейские приняли заявление от рабочих, которые обнаружили человеческие останки на улице Остоженка, передаёт РЕН ТВ.
Коммунальщики сделали страшную находку в процессе ремонта теплотрассы. Рабочие на глубине полутора метров наткнулись на кости и череп без нижней челюсти. На место обнаружения выехала бригада специалистов, которая установила, что скелет принадлежал взрослому человеку. Результаты предварительных исследований показали, что останки были захоронены около года назад. Причина и обстоятельства смерти будут установлены после детальной экспертизы.
Правоохранители проводят доследственную проверку.
Ранее останки ещё одного погибшего человека другие столичные рабочие обнаружили в шахте лифта недостроенного здания в Бирюлёво. По словам неназванного источника агентства в правоохранительных органах, строители нашли череп, рёбра и бедренные кости. По предварительным выводам экспертов, смерть человека наступила более 25 лет назад. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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