Девушка решила покататься на «ватрушке» и погибла

В Рязани завели дело после гибели девушки во время катания на тюбинге

Трагический инцидент произошел ночью 7 декабря прошлого года у дома №3 на улице Тимуровцев. Двадцатилетний водитель "Лада Калина" катал по парковке торгового центра "Лента" на тюбинге 19-летнюю девушку. В итоге тюбинг ударился о стоящий автомобиль IVECO с полуприцепом, девушка погибла на месте.

"Было возбуждено уголовное дело по статье 264 (УК РФ), проводится расследование, назначены экспертизы", — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривает до пяти лет лишения свободы.