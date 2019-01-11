Девушка решила покататься на «ватрушке» и погибла

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В Рязани завели дело после гибели девушки во время катания на тюбинге 

РИА Новости 41 минуту назад
Полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью 19-летней девушки, которая разбилась во время катания на тюбинге на парковке одного из торговых центров Рязани, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Рязанской области Александр Поташов.
Трагический инцидент произошел ночью 7 декабря прошлого года у дома №3 на улице Тимуровцев. Двадцатилетний водитель "Лада Калина" катал по парковке торгового центра "Лента" на тюбинге 19-летнюю девушку. В итоге тюбинг ударился о стоящий автомобиль IVECO с полуприцепом, девушка погибла на месте.
"Было возбуждено уголовное дело по статье 264 (УК РФ), проводится расследование, назначены экспертизы", — сказал собеседник агентства.
Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости , Рязанская Область , Рязань
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