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Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения в ущелье 

RT на русском + ещё 5 37 минут назад
Фото: Reuters
Двое россиян госпитализированы в Индонезии после того, как мотоцикл с туристами упал в десятиметровое ущелье на Бали.
Об этом пишет The Jakarta Post.
Как отмечается, 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина упали в ущелье, когда мужчина потерял контроль над управлением мотоцикла.
У пострадавших была зафиксирована асфиксия, когда их нашли.
«Процесс спасения занял более часа. Мы привлекли 12 сотрудников и оборудование», — рассказал газете Ида Багус Сурия Вираван, старший офицер Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.
Ранее в Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о главных зарубежных направлениях российских туристов в 2018 году.
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Происшествия , Азия , В мире , Общество , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Индонезия
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