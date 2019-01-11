Двое россиян госпитализированы в Индонезии после того, как мотоцикл с туристами упал в десятиметровое ущелье на Бали.
Об этом пишет The Jakarta Post.
Как отмечается, 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина упали в ущелье, когда мужчина потерял контроль над управлением мотоцикла.
У пострадавших была зафиксирована асфиксия, когда их нашли.
«Процесс спасения занял более часа. Мы привлекли 12 сотрудников и оборудование», — рассказал газете Ида Багус Сурия Вираван, старший офицер Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.
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