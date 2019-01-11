Двое россиян госпитализированы в Индонезии после падения в ущелье

Двое россиян госпитализированы в Индонезии после того, как мотоцикл с туристами упал в десятиметровое ущелье на Бали

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина упали в ущелье, когда мужчина потерял контроль над управлением мотоцикла.

У пострадавших была зафиксирована асфиксия, когда их нашли.

«Процесс спасения занял более часа. Мы привлекли 12 сотрудников и оборудование», — рассказал газете Ида Багус Сурия Вираван, старший офицер Денпасарского национального поисково-спасательного агентства.

Ранее в Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга.