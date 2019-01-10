Крымский чиновник пойдет под суд за выдачу ветеранам непригодных квартир

Уголовное дело было возбуждено после проверки следователями Севастополя информации в СМИ о выдаче ветеранам непригодных для проживания квартир. Внучка одного из ветеранов рассказала журналистам, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации.

"Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Экс-директору предъявлено обвинение в "совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

Ранее сообщалось, что глава Севастополя принял решения понизить в должности главу департамента капитального строительства Андрея Попова, допустившего выделение ветеранам непригодных квартир.

По данным ведомства, постановлением правительства Севастополя была утверждена госпрограмма на 2017-2020 годы, в рамках которой некоторым ветеранам Великой Отечественной войны должны были предоставить девять благоустроенных квартир. Для этого выделялось порядка 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Ответственным исполнителем программы был определен департамент капитального строительства города Севастополя. Весной 2017 года по результатам электронных аукционов между ЖСК "Доступное жилье" и департаментом были заключены госконтракты на покупку девяти квартир для фронтовиков.

Согласно сообщению, директор департамента для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, зная, что площадь этих квартир не соответствует условиям госконтрактов, самостоятельно, выходя за рамки полномочий, заключил с ЖСК "Доступное жилье" допсоглашения, по которым стороны незаконно уменьшили площади закупаемых квартир, а также стоимость госконтракта. После предоставил квартиры ветеранам без проведения экспертиз на соответствие квартир требованиям законодательства, строительно-техническим и санитарным нормам.