Сына российского миллионера задержали в Белоруссии

Сотрудники таможни в Бресте задержали и арестовали гражданина России , который привез с собой из Польши гашишное масло и марихуану, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии. По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.

Шарыго-младший, по версии следствия, был за рулем автомобиля Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

Александр Шарыго фигурировал в скандале об изнасиловании модели Анны Лисовской, который широко освещался в прессе в 2016 году. Тогда он сам сдался правоохранительным органам и был арестован. Отсидев в СИЗО около года, в январе 2017-го Шарыго был освобожден под подписку о невыезде. Суда по его делу не было, но продолжение этой истории стало темой многочисленных обсуждений на российском телевидении.

Константина Шарыго называют владельцем нескольких крупных транспортных компаний и миллионером.