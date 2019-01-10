Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сына российского миллионера задержали в Белоруссии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Кадр «Россия 1»
Сотрудники таможни в Бресте задержали и арестовали гражданина России, который привез с собой из Польши гашишное масло и марихуану, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии. По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Шарыго-младший, по версии следствия, был за рулем автомобиля Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.
Александр Шарыго фигурировал в скандале об изнасиловании модели Анны Лисовской, который широко освещался в прессе в 2016 году. Тогда он сам сдался правоохранительным органам и был арестован. Отсидев в СИЗО около года, в январе 2017-го Шарыго был освобожден под подписку о невыезде. Суда по его делу не было, но продолжение этой истории стало темой многочисленных обсуждений на российском телевидении.
Константина Шарыго называют владельцем нескольких крупных транспортных компаний и миллионером.
Последние новости
Россия не смогла покончить с зависимостью от Литвы и Белоруссии Лукашенко пригрозил России Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России
Комментарии
Происшествия , МВД , ФСИН , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов по новой бомбить Сирию65
Отравленный Скрипаль подставил Порошенко1
На строителей Тушинского тоннеля напали «скелеты»50
«Би-би-си» погорела на цитатах главаря ИГ4
Лукашенко пригрозил России651
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение