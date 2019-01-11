Следователи опровергли новую версию убийства российской съемочной группы в ЦАР

Сотрудникам СК удалось установить хронологию событий, произошедших с Орханом Джемалем Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко по приезде в ЦАР, одну из самых опасных стран мира.

Российские следователи допросили водителя группы Бьенвеню Доувокама. Он сообщил, что журналисты самостоятельно наняли его для сопровождения в поездках. Следователи утверждают, что он не имеет никакого отношения к местной жандармерии.

10 января была выдвинута версия, что за документалистами следил местный жандарм, который контролировал водителя съемочной группы, своего бывшего коллегу.