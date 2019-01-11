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Следователи опровергли новую версию убийства российской съемочной группы в ЦАР 

Lenta.ru + ещё 26 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России представил промежуточные результаты расследования убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сотрудникам СК удалось установить хронологию событий, произошедших с Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко по приезде в ЦАР, одну из самых опасных стран мира.
Российские следователи допросили водителя группы Бьенвеню Доувокама. Он сообщил, что журналисты самостоятельно наняли его для сопровождения в поездках. Следователи утверждают, что он не имеет никакого отношения к местной жандармерии.
10 января была выдвинута версия, что за документалистами следил местный жандарм, который контролировал водителя съемочной группы, своего бывшего коллегу.
Съемочная группа в составе трех человек погибла в ЦАР в июле 2018 года. МИД России считает, что неизвестные лица напали на них с целью ограбления. Журналисты погибли при попытке оказать сопротивление.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Орхан Джемаль , Александр Расторгуев , МИД , СКР , ЦАР
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