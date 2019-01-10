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В ФСБ попросили продлить срок ареста украинских моряков 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности России попросила суд продлить срок ареста украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных Сергей Бадамшин.
«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства», — заявил представляющий интересы Василия Сороки юрист.
Ранее стало известно, что Киев намерен поднять вопрос задержанных моряков на Совете Украина — НАТО.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Федоров , ФСБ , РАН , НАТО
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