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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке в четверг вечером по местному времени, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные сайта службы срочных донесений города Обнинск.
Отмечается, что сейсмособытие произошло на территории Елизовского района Камчатского края.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километра в 87 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Магнитуда сейсмического события составила 4,8", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.
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