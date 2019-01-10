СМИ узнали о крупных хищениях при создании российского аналога «Хаббл»

Бюджетные деньги на создание российского конкурента американского телескопа «Хаббл» могли быть похищены, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, в декабре МВД возбудило, а ФСБ начало расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество» по результатам аудита исполнения государственного контракта о подготовке создания «Всемирной космической обсерватории — "Ультрафиолет"».

Ее базовым элементом, а также конкурентом «Хаббла» должен был стать супермощный телескоп Т-170М, диаметр главного зеркала которого составил бы 1,7 метра.

В 2012 году Институт астрономии РАН НПО имени Лавочкина , работающие над созданием Т-170М, заключили друг с другом договор субподряда на два миллиарда рублей, результатом исполнения которого должно было стать создание ряда элементов телескопа.

По версии следствия, после этого Институт астрономии заключил с компанией НПП ИНКОС три договора на 31,1 миллиона рублей на создание технической оснастки для главного и вторичного зеркал телескопа, ряда научных приборов, а также выполнение «иных специальных работ».

Подобную схему производства технических работ следствие считает фиктивной и приведшей к хищению свыше 28,5 миллиона.

Собеседники издания в правоохранительных органах пообещали, что подозреваемые и обвиняемые в деле появятся в скором времени — после закрепления собранной доказательной базы.