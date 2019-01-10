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СМИ узнали о крупных хищениях при создании российского аналога «Хаббл» 

Рамблер 1 час назад
Фото: NASA
Бюджетные деньги на создание российского конкурента американского телескопа «Хаббл» могли быть похищены, сообщает «Коммерсант».
По данным газеты, в декабре МВД возбудило, а ФСБ начало расследовать уголовное дело по статье «Мошенничество» по результатам аудита исполнения государственного контракта о подготовке создания «Всемирной космической обсерватории — "Ультрафиолет"».
Ее базовым элементом, а также конкурентом «Хаббла» должен был стать супермощный телескоп Т-170М, диаметр главного зеркала которого составил бы 1,7 метра.
В 2012 году Институт астрономии РАН и НПО имени Лавочкина, работающие над созданием Т-170М, заключили друг с другом договор субподряда на два миллиарда рублей, результатом исполнения которого должно было стать создание ряда элементов телескопа.
По версии следствия, после этого Институт астрономии заключил с компанией НПП ИНКОС три договора на 31,1 миллиона рублей на создание технической оснастки для главного и вторичного зеркал телескопа, ряда научных приборов, а также выполнение «иных специальных работ».
Подобную схему производства технических работ следствие считает фиктивной и приведшей к хищению свыше 28,5 миллиона.
Собеседники издания в правоохранительных органах пообещали, что подозреваемые и обвиняемые в деле появятся в скором времени — после закрепления собранной доказательной базы.
Изначально запуск базовых элементов «Ультрафиолета» был запланирован на 1997 год. Летом 2018-го «Роскосмос» перенес его на 2024-й.
Комментарии
Происшествия , ФСБ , Роскосмос , РАН , МВД , НПО им. С.А. Лавочкина
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