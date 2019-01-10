Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
"Днем 9 января в столичный родильный дом поступила на роды 15-летняя девушка, проживающая в городе Павловский Посад. Она самостоятельно приехала в больницу на такси", — заявил собеседник агентства.
Сотрудникам полиции удалось установить, что девушка находится в розыске как пропавшая без вести. Они передали информацию о местонахождении несовершеннолетней в УМВД России по городу Элиста.
В настоящее время полицейские устанавливают личность отца новорожденного.