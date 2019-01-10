Двое на одну: фельдшер обвинила врачей в изнасиловании

Омские следователи проверяют заявление 40-летней сотрудницы скорой помощи, которая рассказала об изнасиловании со стороны двух коллег. Инцидент произошел во время ее дежурства 1 января. По словам женщины, в этот день врачи 56 и 53 лет совершили в ее отношении действия сексуального характера. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в комнате отдыха медперсонала.

Омске проводится проверка по факту заявления 40-летней женщины-фельдшера об изнасиловании двумя врачами. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области . В ведомстве не уточнили подробности произошедшего, ссылаясь на защиту личной жизни заявительницы.

«В любом случае все описанное в заявлении будет проверено», — отметил представитель СК в разговоре с РИА «Новости».

Как отмечают местные СМИ, в полицию женщина обратилась 7 января. Однако сам инцидент произошел 1 января.

По словам фельдшера, во время дежурства 56-летний врач и его 53-летний коллега совершили в ее отношении действия сексуального характера. Как сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на источник, все произошло в комнате отдыха на станции скорой помощи, расположенной на улице Куломзинская, 66А.

Правоохранителям предстоит выяснить, почему потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя шесть дней после инцидента. Как сообщил главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов, на данный момент в учреждении проводится служебная проверка.

«Ситуация, мягко говоря, нестандартная. 1 января на подстанции, где вообще нет уединенных мест, дежурило семь бригад. По предварительным данным, в момент произошедшего в здании находилось три бригады сотрудников. Они пишут объяснительные», — заявил он изданию «РГ».

Еще одна история с изнасилованием в медучреждении произошла 19 декабря 2018 года. По данным следствия, в этот день 58-летний врач-реаниматолог одной из гинекологических клиник Санкт-Петербурга изнасиловал трех пациенток, которые отходили от наркоза. При этом две из них на момент преступления не достигли совершеннолетия.

Как передает издание «Мойка78», представители медучреждения сами обратились в полицию.

«Мы самостоятельно, узнав о возможных противоправных действиях со стороны врача-реаниматолога, вызвали правоохранительные органы. Сами не стали разбираться», — пояснили в клинике.

По словам ее главного врача Марины Ипполитовой, о произошедшем стало известно от психолога.

«Для нас это, конечно, шокирующая информация, которую мы услышали вчера от психолога, которая услышала разговор подростков-пациентов, находившихся у нас в дневном стационаре», — пояснила она.

Позже заявление в правоохранительные органы подала мать потерпевшей 16-летней школьницы. Затем в полицию обратились ее соседки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя девушка, которая работает кассиром в местном магазине.

Следователи считают, что мужчина воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток. Против него было возбуждено дело по статья 131 и 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Силовики поместили врача под арест до 20 февраля 2019 года. По данным «Фонтанки», обвиняемый имеет 35-летний стаж работы, а также является членом Ассоциации анестезиологов и реаниматологов. Расследование дела продолжается, оно будет рассматриваться в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга.

Похожая история прошлой осенью произошла в Удмуртии. 19 сентября жительница Ижевска пришла на осмотр к 53-летнему врачу ЛОР.

Как пишет сайт kp.ru, зайдя в кабинет, женщина почувствовала стойкий запах алкоголя. Затем, по ее словам, медик предложил ей выпить. Получив отказ, мужчина решил изнасиловать пациентку прямо на рабочем месте. По данным издания, потерпевшая не смогла оказать сопротивление, так как была ослаблена обезболивающими, которые она пила перед недавней операцией.

После произошедшего женщина незамедлительно обратилась в полицию. Против врача возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Обвиняемого арестовали, однако позже он раскаялся и полностью признал вину. В связи с этим суд решил отпустить его под домашний арест. 23 ноября удмуртская прокуратура направила дело суд. Медику грозит до шести лет тюрьмы.

Еще один инцидент с изнасилованием случился в самарской клинике 2 августа 2017 года. Виновником, как и в Санкт-Петербурге, оказался врач-анестезиолог. После операции по коррекции груди он изнасиловал пациентку, находящуюся под общим наркозом.

Медик не стал отрицать факт произошедшего, однако убеждал следователей в том, что пациентка находилась в сознании и была не против полового акта. По его словам, учитывая дозу примененных в период операции препаратов, девушка должна была полностью прийти в сознание спустя 30 минут после процедуры. Летом 2018 года материалы дела в его отношении были переданы в суд.