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В Томске проверят данные о смерти девушки после операции в частной клинике 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Томске проверяют информацию о смерти молодой девушки после операции в одной из частных клиник, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится проверка размещенной в региональных СМИ информации о том, что молодая томичка скончалась после оказания ей медицинской помощи в одной из частных клиник Томска", — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, в декабре девушка обратилась в одну из частных клиник Томска, где ей под местным наркозом провели операцию, после которой самочувствие пациентки резко ухудшилось.
"Девушка была госпитализирована в ФГБУ ВО "СибГМУ", где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончалась", — отметили в СУ СК.
По данным местных СМИ, 25-летняя томичка впала в кому после операции по удалению варикоза на ноге и скончалась 4 января.
"В настоящее время выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в управлении.
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Происшествия , СКР , Томск
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