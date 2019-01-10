В Томске проверят данные о смерти девушки после операции в частной клинике

"Проводится проверка размещенной в региональных СМИ информации о том, что молодая томичка скончалась после оказания ей медицинской помощи в одной из частных клиник Томска", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в декабре девушка обратилась в одну из частных клиник Томска, где ей под местным наркозом провели операцию, после которой самочувствие пациентки резко ухудшилось.

"Девушка была госпитализирована в ФГБУ ВО "СибГМУ", где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончалась", — отметили в СУ СК.

По данным местных СМИ, 25-летняя томичка впала в кому после операции по удалению варикоза на ноге и скончалась 4 января.