Драка ветерана чеченской войны с обидчиками попала на видео 

В Санкт-Петербурге мужчина набросился со стулом на посетителей кафе из-за шутки о его сумке. Видеозапись инцидента опубликована на сайте РЕН ТВ.
По словам очевидцев, посетители кафе «Шаверма» пошутили о сумке впереди стоящего мужчины. Она показалась им слишком женственной. Тогда мужчина схватил стул и напал с ним на своих обидчиков.
Интернет-пользователи выяснили, что обиженный гость оказался ветераном второй чеченской кампании и служил в разведроте.
Сообщается, что драка завершилась примирением сторон.