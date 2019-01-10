Драка ветерана чеченской войны с обидчиками попала на видео

В Санкт-Петербурге мужчина набросился со стулом на посетителей кафе из-за шутки о его сумке. Видеозапись инцидента опубликована на сайте РЕН ТВ.

По словам очевидцев, посетители кафе «Шаверма» пошутили о сумке впереди стоящего мужчины. Она показалась им слишком женственной. Тогда мужчина схватил стул и напал с ним на своих обидчиков.

Интернет-пользователи выяснили, что обиженный гость оказался ветераном второй чеченской кампании и служил в разведроте.

Сообщается, что драка завершилась примирением сторон.