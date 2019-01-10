Директора пермской школы уволили после травмы ученицы при игре в снежки

Директора школы в городе Краснокамске Пермского края , в которой ученица пятого класса получила травму во время игры в снежки, уволили после прокурорской проверки, сообщает региональное надзорное ведомство. Инцидент произошел в конце ноября в школе №5 города Краснокамска. В министерстве образования Пермского края РИА Новости пояснили, что травмированная девочка "попала снежком в одного из одноклассников, на что последний отреагировал, поставив подножку". По факту случившегося министерство образования сформировало комиссию, куда помимо сотрудников ведомства вошли специалисты местного управления образования и КДН. Проверку также начали сотрудники отдела внутренних дел и прокуратуры Краснокамского района. В результате надзорных мероприятий, отмечает прокуратура , были выявлены нарушения в организации воспитательной работы с учениками, в частности, педагогическим коллективом школы не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, не организована замена отмененного урока иным уроком либо иным мероприятием, дети оставлены без присмотра. Кроме этого, установлено, что классный руководитель не сообщил о произошедшем инциденте родителям и директору школы, добавили в ведомстве. "По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с директором школы расторгнут трудовой договор", — говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, в адрес начальника управления системой образования администрации Краснокамского района прокурором города внесено представление об устранении всех выявленных нарушений.