В Новой Москве обнаружили два трупа с проломленными черепами

По факту обнаружения тел двух мужчин на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по столице. Трупы нашли днем 6 января в одноэтажном отдельно стоящем здании у дома в поселении Мосрентген. Признаки насильственной смерти установила судебно-медицинская экспертиза — у мужчин обнаружены многочисленные переломы костей черепа. Устанавливаются обстоятельства смерти, личности погибших и личности причастных к совершению преступления. Расследование не окончено.