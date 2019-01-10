Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новой Москве обнаружили два трупа с проломленными черепами 

Вести Подмосковья 11 минут назад
Фото: РИА Новости
По факту обнаружения тел двух мужчин на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по столице. Трупы нашли днем 6 января в одноэтажном отдельно стоящем здании у дома в поселении Мосрентген. Признаки насильственной смерти установила судебно-медицинская экспертиза — у мужчин обнаружены многочисленные переломы костей черепа.
Устанавливаются обстоятельства смерти, личности погибших и личности причастных к совершению преступления. Расследование не окончено.
Вести Подмосковья: последние новости
На юго-западе Москвы от неизвестной таблетки умер двухлетний мальчик В Подольске убили полицейского Аэропорт Внуково подвёл итоги работы за 2018 год
Происшествия , Криминал , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве40
Найден способ защитить Курилы от Японии315
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Фото: Разрушительный Тушинский потоп4
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара128
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение