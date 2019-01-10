В подвале дома в Краснодаре нашли замурованное тело мужчины

Сотрудники правоохранительных органов нашли в заложенном кирпичом подвале дома в Краснодаре тело мужчины. Об этом сообщили в четверг журналистам в краевом управлении ФСБ.

Как уточнили в управлении, в ведомство поступила информация о жителе Краснодара, придерживающемся националистических взглядов и планировавшем преступление против сотрудников правоохранительных органов. В ходе совместной с полицией операции в доме, где жил мужчина, нашли оружие и боеприпасы. При проведении обысков по другим адресам было найдено замурованное тело.

"В одном из подвальных помещений, вход в который был заложен кирпичной кладкой, обнаружен труп мужчины, а также литература и предметы националистической направленности", — говорится в сообщении.