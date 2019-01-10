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На омской станции скорой отреагировали на сообщения об изнасиловании фельдшера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На станции главного врача скорой помощи в Омске пожелавший остаться неизвестным источник прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщение об изнасиловании женщины-фельдшера двумя врачами.
«Вдумайтесь, как это так? В комнате отдыха, при коллективе? Помимо врачей и фельдшеров на подстанции всегда присутствуют диспетчеры и санитары. Это очень странно слышать, мягко говоря», — отметила врач.
Данная информация, по мнению медика, является дезинформацией.
«Скорее всего, это вброс, но пока неясно, с какой целью он сделан», — заметила врач.
По словам медика, с подобными сообщениями она сталкивается впервые.
«За время моей работы никогда ничего такого не было, я впервые о таком слышу», — сказала собеседница.
Напомним, фельдшер из Омска обвинила врачей скорой в изнасиловании. 40-летняя фельдшер скорой помощи обратилась в полицию с заявлением о том, что 1 января в комнате отдыха ее изнасиловали два врача.
Следственный комитет по факту полученного заявления начал проверку.
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Происшествия , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Омск
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