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Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Освободившийся досрочно из тюрьмы хакер Константин Тепляков сообщил, что участники группировки «Шалтай-Болтай» сотрудничали с ФСБ. Его слова цитирует РБК.
Открытое сотрудничество началось с лета 2015 года, с тех пор киберпреступники постоянно получали специальные указания от сотрудников спецслужбы.
«Это были словесные рекомендации», — уточнил Тепляков.
Контакты с силовиками устанавливал руководитель объединения Владимир Аникеев.
По словам Теплякова, руководитель часто ездил в Санкт-Петербург и в Москву для уточнения некоторых вопросов, при это большинство участников «Шалтая-Болтая» постоянно скрывались за границей.
Хакер уверен, что проблемы с законом у участников группировки начались из-за конфликта внутри силовой структуры. Он назвал уголовное дело против «Шалтая-Болтая» результатом несогласованности между отделами ФСБ.
Тепляков вышел из тюрьмы 9 января. Суд принял решение освободить его условно-досрочно. Согласно приговору, вынесенному в сентябре 2017 года, он и еще один участник группировки должны были провести в местах лишения свободы по три года.
Глава «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев был приговорен летом 2017 года к двум годам лишения свободы. Сообщалось, что он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Он вышел из тюрьмы в августе 2018 года.
Группировка «Шалтай-Болтай» (также известная под именем «Анонимный интернационал») в течение нескольких лет взламывала аккаунты бизнесменов и чиновников. Полученная информация сливалась в сеть или продавалась.
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Происшествия , Владимир Аникеев , ФСБ
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